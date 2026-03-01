Fenerbahçe'de Ederson ve Jayden Oosterwolde geri döndü

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada konuk takım Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber birden geldi.

Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa ile oynanan Süper Lig maçında sakatlık geçiren Ederson ve Jayden Oosterwolde beklenenden erken döndü.

GERİ DÖNDÜLER

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Ederson, Domenico Tedesco ile görüşerek sorumluluk almak istediklerini iletti.

Tedesco da bu istek karşısında iki ismi de ilk 11’e aldı.