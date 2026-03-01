Fenerbahçe'ye kötü haber: Nelson Semedo sakatlandı

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Son dönemlerde üst üste sakatlık haberleriyle sarsılan ve kadro kurmakta zorlanan sarı-lacivertli ekipte Nelson Semedo, ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SEMEDO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı. Portekizli futbolcu, sakatlandıktan sonra oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.