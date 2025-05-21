Fenerbahçe'de imzalar toplansa bile seçim eylülde gerçekleştirilecek

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul'u eylül ayında gerçekleştireceklerini 18 Mayıs'ta açıklamıştı.

Bu karar muhalefetin tepkisini çekmiş, seçimlerin haziran ayı içerisinde gerçekleşmesi için imza kampanyası yeniden hız kazanmıştı.

Ancak sarı-lacivertli yönetim, muhalefetin bu girişimini tüzüğe dayanarak geri çevirecek.

MUHALİFLERİ ÜZECEK GELİŞME: YÖNETİM 60 GÜNLÜK MAKSİMUM SÜREYİ KULLANACAK

Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 5'te birinin noterden yazılı talebine ulaşılırsa (Haziran ayını bulacağı düşünülüyor) ilk olarak Sicil Kurulu tarafından bu imzalar incelenecek.

Yönetim imzalara yapacağı itirazların ardından zaman kazanacak ve tüzüğün 21. Madde, 2. Fıkrasında yer alan seçim için tanıdığı 60 günlük maksimum süreyi de sonuna kadar kullanacak.

EYLÜLDEN ÖNCE YAPILMASI ZOR

İmza kampanyasının kulübe ve özellikle gerçekleştirilmek istenen ekonomik istikrar sürecine zarar vereceğini düşünen Koç, hukukçulara bu yönde talimat verdi.

Muhalif kanat ile Başkan Koç bir anlaşma yoluna gitmediği sürece Olağanüstü Genel Kurul'un eylül ayından önce yapılması çok zor gözüküyor.