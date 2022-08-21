Fenerbahçe'de Joao Pedro takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sahasında zorlu rakibine karşı çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de Joao Pedro müjdesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe pazartesi günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Joao Pedro da takımla çalıştı

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlığı nedeniyle resmi maça çıkmayan tecrübeli futbolcu Joao Pedro bugün takımla birlikte çalıştı.

Austria Wien maçında da ufak bir sakatlığı bulunan Lemos da takımla çalışmalara başladı.

Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Joshua King de tedaviyle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.