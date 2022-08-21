Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
390.649
-0.81%
BTXN Coin
5.68
-2.23%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Fenerbahçe'de Joao Pedro takımla çalışmalara başladı

    Fenerbahçe'de Joao Pedro takımla çalışmalara başladı

    Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sahasında zorlu rakibine karşı çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler'de Joao Pedro müjdesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
    • 21.08.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe pazartesi günü Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda çabukluk çalışmaları yapıldı.

    Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe de Joao Pedro takımla çalışmalara başladı #1

    Joao Pedro da takımla çalıştı

    Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana sakatlığı nedeniyle resmi maça çıkmayan tecrübeli futbolcu Joao Pedro bugün takımla birlikte çalıştı.

    Austria Wien maçında da ufak bir sakatlığı bulunan Lemos da takımla çalışmalara başladı.

    Serdar Aziz günü bireysel çalışmalarla, Joshua King de tedaviyle tamamladı.
    Sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Fenerbahçe de Joao Pedro takımla çalışmalara başladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de yaya yolundaki kadına araba çarptı

    Hollanda'da cami hedef alındı
    Dünya

    Hollanda'da cami hedef alındı

    Görüş Bildir