Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi beklemeye alındı

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ilk imzasının Joey Veerman olması bekleniyordu.

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, PSV'ye ise 18 milyon euroluk teklifte bulunduğu ifade edilmişti.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin 18 milyon euroluk teklifi sonrası PSV ile görüşmeler an itibarıyla durdu.

GÖRÜŞMELER DURDU

Buna göre sarı-lacivertli yönetim, transferi hemen sonuçlandırmak yerine tüm seçenekleri masaya yatırma kararı aldı.

Yapılacak son değerlendirmelerin ardından Veerman transferiyle ilgili nihai kararın verileceği öğrenildi.

Bu sezon PSV formasıyla 23 maça çıkan Veerman, 8 gol-8 asistlik skor katkısı verdi.

KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Piyasa değeri 27 milyon euro olan futbolcunun, Hollanda ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Quinten Timber, Kenneth Taylor ve Davide Frattesi, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan diğer oyuncular olarak göze çarpıyor.