Fenerbahçe'de Kocaelispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.