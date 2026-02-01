Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Kocaelispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 15:13
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

