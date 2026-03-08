Fenerbahçe'de Mert Müldür'e tepki ve destek aynı anda!

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında tribünler hareketlendi.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'e tepki ve destek geldi.

TEPKİ VE DESTEK BİR ARADA

Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından Mert Müldür'e tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü ise bu tepkinin ardından Mert Müldür'e destek verdi.