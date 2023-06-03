Fenerbahçe'de Mircea Lucescu sesleri Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılması gündemde. Mircea Lucescu ve Volkan Demirel ikilisi en güçlü aday olarak görülürken, Montella ve Sergen Yalçın da adaylar arasında yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde Portekizli hocanın yerine sürpriz bir isim düşünülüyor.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yola devam etmeyecek. Sarı-lacivertlilerde koltuğun en güçlü adayı ise Mircea Lucescu. Rumen hocanın ekibinde yer alması için ise Volkan Demirel'e teklif götürülmesi bekleniyor.

Diğer adaylar

Fenerbahçe'de Lucescu ile Volkan Demirel ikilisinin dışında Adana Demirspor'ıun teknik direktörü Montella da adaylar arasında. Sarı-lacivertliler öte yandan Beşiktaş'tan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile de ilgileniyor.