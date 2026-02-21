Fenerbahçe'de N'Golo Kante endişesi

Fenerbahçe'nin ara transferdeki bomba hamlesi N'Golo Kante, henüz istenen performansı veremedi.

34 yaşındaki orta saha, 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 3 karşılaşmada ter döktü.

2 maçta sahanın en kötü reytingini alan ve ortalama 6.5 maç reytingiyle mücadele eden Kante, ne defansif olarak ne de ofans katkısıyla verimli olamadı.

ŞU ANA KADAR VERİMLİ OLAMADI

Fransız oyuncu girdiği 15 ikili mücadelenin 7'sini kaybederken maç başı 7 top kaybı gerçekleştirdi.

Sadece 1 şut atarken onda da isabet bulamadı.

Kanarya'nın en sükseli imzası olan Kante’nin bu performansı ise sarı-lacivertlileri endişelendiriyor.

OYNAYARAK GELSE DE FİZİK KAPASİTESİ HALA YETERSİZ

Suudi Arabistan’dan düzenli oynayarak gelmesine rağmen takımın fizik kapasitesinin altında kalan 34 yaşındaki Fransız yıldız, orta sahada henüz istenen kalitesini yansıtamadı.

Özel idmanlarla açık kapatmaya çalışan Kante’nin performansını artırması bekleniyor.

MALİYETİ AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan sarı-lacivertliler 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız yıldıza 14.4 milyon euro imza parası ödeyecek.

Kante, Fenerbahçe'den bu sezon sonuna kadar 5.5 milyon euro kazanacak ve sözleşmenin kalan süresinde ise sezon başına 11 milyon euro garanti ücret alacak.

Böylece Kante'nin toplam maliyeti 42 milyon euroyu buluyor.