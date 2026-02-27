Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in kaçırdığı pozisyon dikkat çekti

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

İlk mücadelede rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.

Mücadeleye Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç santrforu Sidiki Cherif'in kaçırdığı gol damga vurdu.

CHERIF VURDU, KALECİNİN ÜZERİNE GİTTİ

Mücadeleyi 1-0 önde götüren Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu, topukla Cherif'in önüne bıraktı.

Fransız futbolcunun çok müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı etkisiz vuruş, Alman kaleci Stefan Ortega'nın üstüne gitti.

Maç sonunda ortaya çıkan tablo, Sidiki Cherif'in kaçırdığı bu pozisyonu daha da önemli kıldı.

'KADER ANI'

Sarı-lacivertli taraftarlar, genç oyuncunun kaçırdığı bu pozisyonu kader anı olarak nitelendirdi.

Pozisyon golle sonuçlansaydı ilk yarıda oluşacak 2 farklı üstünlük ile her şeyin daha farklı olabileceği bir senaryo ortaya çıkacaktı.