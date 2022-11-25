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    Fenerbahçe'de tatil bitiyor

    Dünya Kupası arası sebebiyle 12 gün tatile çıkan Fenerbahçe'de, sezonun kalan kısmı için yeniden işbaşı yapılıyor.
    • 25.11.2022 - 12:05
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    Fenerbahçe'de tatil bitiyor

    Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde tam 25 maça çıktı. Fazlasıyla yorulan Sarı-Lacivertliler için Dünya Kupası arası tam anlamıyla ilaç oldu.

    Jorge Jesus, bu periyotta öğrencilerine 12 gün izin vermişti. Sarı-lacivertli futbolcuların tatili bugün bitiyor.

    Dünya Kupası'ndaki Batshuayi ve Valencia dışındaki tüm oyuncular bugün Samandıra'da toplanarak akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla yeniden çalışmalara başlayacak.

    Fenerbahçe de tatil bitiyor #1

    5-12 Aralık'ta Antalya kampı

    Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 39 günlük arada kamp yapıp yapmayacağı belirsizdi. Jorge Jesus, bu konudaki kararını sonunda verdi.

    Portekizli teknik adam, İstanbul dışında kamp yapılmasını talep etti. Bunun üzerine hızla organize çalışmalarına başlayan Fenerbahçeli yetkililer, 5-12 Aralık'ta Antalya'da kampa girilmesi için gerekli ayarlamaları yaptı.

    Fenerbahçe'nin burada hazırlık maçı da oynayacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe de tatil bitiyor #2


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