Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri idmana çıktı Göztepe ile oynayacağı lig maçına hazırlanan Fenerbahçe'de Juventus'a transfer olması beklenen Youssef En-Nesyri milli takım dönüşü sonrası ilk kez antrenmana katıldı.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Juventus'a transfer olması beklenen Youssef En-Nesyri, milli takım dönüşü sonrası ilk kez idmana katıldı.

Fenerbahçe-Göztepe maçı, saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. FENERBAHÇE'NİN KONUĞU GÖZTEPE Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Göztepe mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. İDMANA ÇIKTI Juventus'a transfer olması beklenen Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına katıldı. En Nesyri, Afrika Kupası sürecinden sonra ilk kez sarı-lacivertli takımla idmana çıktı. Eshspor Haberleri Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 5 attı

