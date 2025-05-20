Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek’e Marsilya’dan teklif geldi

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor...

Transfer edilecek oyuncular gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün takip ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon euro gelir elde etmek.

Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.

Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi.

İLK GİRİŞİM MARSİLYA'DAN: 19 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTILAR

Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon euroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi.

Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.