Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için prim kararı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 4 puan gerisinde bulunuyor.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertli yönetim ise Beşiktaş derbisi için dikkat çeken bir karar aldı.

Buna göre Süper Lig'de kalan maçlarda fedakarlıktan kaçınmayacak...

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE ÖZEL 1.5 MİLYON EURO PRİM

Sarı-lacivertli idareciler, ilk hamlesini milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisi için yapacak, alınacak galibiyetin ardından futbolculara 1.5 milyon euro özel prim vereceği öğrenildi.

DESTEKLER SÜRECEK

Göreve geldiği ilk günden itibaren hem tesislere hem de maçlara giderek teknik heyet ve futbolculara destek olan Başkan Sadettin Saran'ın da bu desteğini sezon sonuna kadar devam ettireceği bildirildi.

FEDAKARLIKTAN KAÇINMAK YOK

Şampiyonluk yarışında birbirinden zorlu maçlara çıkılacağını savunan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması talimatını veren sarı-lacivertli takımın patronunun, diğer karşılaşmalar için de özel primler belirleyebileceği ifade edildi.