Fenerbahçe'den sarı kart tepkisi: Torreira nerelere çıktı, korner bayrağını tekmeledi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, gündemdeki konulara ilişkin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Saran'ın gündeminde, geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Fenerbahçe-Samsunspor maçında Matteo Guendouzi'ye verilen sarı kart vardı.

GUENDOUZI'YE VERİLEN KARTI ELEŞTİRDİ

Başkan Saran, Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira örneği üzerinden eleştirilerde bulundu.

Guendouzi'ye gösterilen sarı kartın Torreira'ya verilmediğini belirten Saran, bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

"TORREIRA NERELERE ÇIKTI, SARI KART YOK"

Saran, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Trajikomik bir olay var. Guendouzi'ye sevincinden sarı kart verildi. 3 gün önce Torreira nerelere çıktı. Korner bayrağını tekmeledi, sarı kart yok. Şaka gibi, alay eder gibi. Bunlardan çok rahatsız. Dile getiriyoruz. Dile getiriş tarzımız farklı. Sonuç alıyoruz, alacağız da...

MHK EĞİTİMCİSİ CAPELA: İKİSİ DE SARI KART

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitimcileri Joao Capela ve Jouni Hyttia, dün katıldıkları canlı yayında iki pozisyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Capela, iki pozisyonunda net bir sarı kart olduğunu söyledi.

Joao Capela, Guendouzi'nin pozisyonu için "Bu çok açık bir sarı kart." dedi.

Yine Capela, Torreira için ise "Bunun bir açıklaması yok. Hakem sarı kart vermeliydi. Sportmenlik dışı bir davranış var. Bu hakemlik hatasıdır." ifadelerini kullandı.