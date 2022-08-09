Fenerbahçelilerin isyan ettiği penaltı pozisyonu

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geldi. Müsabakaya hakem kararları damga vurdu.

Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 sona erdi.

Karşılaşmada Ümraniyespor'da 73. dakikada Mrsic penaltıdan takımının 3. golünü kaydetti. Kazanılan penaltı da Onur Ayık, Gustavo Henrique'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

Pozisyon içeride mi, dışarıda mı?

Penaltı pozisyonunda Henrique'nin müdahalesinin ceza sahası içinde mi yoksa dışında mı olduğu ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Öte yandan hakem hocaları ve yorumcular da pozisyonun dışarıda olduğunu ancak Gustavo Henrique'nin faul kararının ardından kırmızı kartla ihraç edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte tartışma yaratan o pozisyon:



