Fenerbahçe'nin Avrupa karnesi bekleneni veremedi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiyle tur şansını zora soktu.

Oysa ki Avrupa Ligi’nde İstanbul’da oynanacak finali hedefleyen sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Kadıköy’de aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından Avrupa defterini beklenenden erken kapatmakla karşı karşıya.

AVRUPA'DA BEKLENEN HAVA YAKALANAMADI

Geride kalan süreçte Teknik Direktör Domenico Tedesco ve öğrencilerinin Avrupa Ligi performansı da beklentilerin uzağında kaldı.

Sezon başladıktan sonra takımı devralan İtalyan çalıştırıcı, ilk Avrupa sınavı olan Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1’lik yenilgiyle eli boş döndü.

Devamında iç sahadaki Nice ve Stuttgart galibiyetleriyle üst sıralara tırmanıldı.

İNGİLİZLERLE EŞLEŞME İŞİ ZORLAŞTIRDI

Ancak kadro kalitesi olarak daha düşük seviyede olan Viktoria Plzen’e karşı deplasmanda, Ferencavaros’a karşı Kadıköy’de alınan beraberlikle kaybedilen 4 puan ilk 8 yolunda ağır yaraladı.

Brann’ı deplasmanda 4-0 yenerek silkelenen Fenerbahçe normal sezonu Aston Villa yenilgisi ve FSCB beraberliğiyle tamamlayıp ancak 19’uncu olabildi.

Play-off’a kalarak fikstüre ekstradan iki maç ekleyen takımın Nottingham Forest ile eşleşmesi işini daha da zorlaştırdı.

TARAFTARLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Play-off ilk maçı öncesi Fenerbahçe’nin Trabzonspor deplasmanındaki 3-2’lik galibiyeti, formda takıma olan inancı artırmış, Tedesco’nun taktik hamlesi de övgüleri toplamıştı.

Ancak Forest karşısında hem genç çalıştırıcının ilk 11 tercihi, hem futbolcuların çok düşük bireysel performansları Kadıköy’de sezonun en ağır yenilgisine neden oldu.

Ana hedef olan lig şampiyonluğu yolunda Avrupa’yı ikinci planda tutan Fenerbahçe, son 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşarken sadece 1 galibiyet alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

MAĞLUBİYETLERİN ÇOĞU KADIKÖY'DE

Tedesco dönemi yenilgilerinin ağırlıkla Kadıköy’de yaşanması dikkat çekiyor. İtalyan çalıştırıcı 33 maçta sadece 4 mağlubiyet yaşarken bunların 3’ünü evinde aldı.

İki Avrupa Ligi sınavında Aston Villa ve Nottingham Forest’a kaybeden Kanarya, Türkiye Kupası’nda ise Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

Tedesco’nun Kadıköy karnesi: 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi...

PLANLAR TUTMADI

Ağır yenilgi sonrası "İlk yarıdan 5-0 bile olabilirdi. Mağlubiyeti hak ettik" diyen Tedesco’nun ilk 11 tercihi ve taktik anlayışı eleştirilerin odağı haline geldi.

Trabzon deplasmanında üçlü orta saha tercihiyle oyunu tutmayı başaran İtalyan çalıştırıcının en büyük silahı geçiş hücumu olan Forest’a karşı orta sahayı azaltıp forvet hattını çiftlemesi pahalıya patladı.

İngiliz ekibi oyun kurmasına izin vermediği Fenerbahçe’den kaptığı toplarla çok çabuk kaleye hücum ederek pozisyonlara girip goller attı.