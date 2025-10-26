Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, alkollü araç sürerken yakalandı

- Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu, Etiler'de alkollü araç kullanırken yakalandı.
- 1,15 promil alkollü çıkan Mahmutoğlu'nun ehliyetine el konuldu ve aracı bağlandı.
- Mahmutoğlu hakkında idari para cezası uygulanarak polis merkezine götürüldü.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, parke dışı bir olayla gündeme geldi.
Mahmutoğlu, Etiler'de alkollü araç kullanırken yakalandı...
1,15 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Etiler Mahallesi'nde 23 Ekim'de gerçekleştirilen trafik denetiminde Mahmutoğlu'nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı araç durduruldu.
Yapılan testte 1,15 promil alkollü olduğu tespit edilen Mahmutoğlu gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince hakkında idari para cezası uygulanan Mahmutoğlu'nun sürücü belgesine el konuldu.
Ayrıca Mahmutoğlu'nun kullandığı araç da geçici süreyle trafikten men edildi.