Fenerbahçe'nin Portekiz kampına Mourinho'nun ısrarıyla gidildi iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında takımın çok kötü bir kamp dönemi geçirdiğini açıklamış, günde bir idman yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Saran'ın “Portekiz’de günde 1 antrenman yapılmış. Olacak iş değil, daha fazla bir şey söylemeyeceğim.” sözlerinin ardından yaşananlar da tek tek ortaya çıktı.

Mourinho’nun Portekiz ısrarı ve o dönemki yönetimin olaya müdahale etmemesi sarı-lacivertlileri ligde 8 hafta geride bırakılmasına rağmen fizik ve kondisyon açısından rakiplerinin bir hayli gerisinde bıraktı.

PORTEKİZ'DE MOURINHO ISRAR ETTİ İDDİASI

Sezon başı planlaması yapılırken Teknik Direktör Mourinho, Portekiz’de kamp yapılmasını isterken kulübün çimcisi zemini incelemek için bu ülkeye gitti.

Milliyet'ten Senad Ok'nu haberine göre yapılan incelemenin ardından ise idman yapılacak sahanın çok iyi olmadığı yönünde rapor verildi.

Kampı riske atmak istemeyen o dönemin yönetimi Portekizli çalıştırıcı ile yaptığı toplantıda çimlerin çok iyi olmadığını belirterek Avusturya’da kamp yapmayı teklif etti. Ancak Mourinho Portekiz’de ısrar etmeyi sürdürdü.

ZEMİN BEKLENENDEN KÖTÜ ÇIKTI: ÇİFT İDMANI KALDIRAMADI

Sarı-lacivertli kafile Portekiz’e gittiğinde çok daha acı bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Yapılan 2. incelemede zeminin beklenenden de kötü olduğu ve çift idmanı kaldıracak halde olmadığı ortaya çıktı.

Günde tek idman yaparak yeni sezona hazırlanan Fenerbahçeli futbolcular, herkesin beklediği tempolu futbolu ortaya koyamazken, kondisyon yetersizliği de gözlerden kaçmadı.