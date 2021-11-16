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    Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi

    Fenerbahçe'ye Altay Bayındır müjdesi

    Fenerbahçe, Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'nun bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı. 2 futbolcunun da yakın zamanda takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 14:16
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    Fenerbahçe, Süper Lig ’in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas organizasyonlarını yapıldı.

    Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe ye Altay Bayındır müjdesi #1

    ALTAY SALONDA ÇALIŞTI

    Marcel Tisserand ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalışmalarla, Luiz Gustavo da bireysel saha çalışmalarıyla günü tamamladı.

    Altay Bayındır salon çalışmalarına başlarken, Enner Valencia günü tedavi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise günü bireysel program dahilinde yaptığı çalışmayla noktaladı.

    Fenerbahçe ye Altay Bayındır müjdesi #2

    Fenerbahçe ye Altay Bayındır müjdesi #3

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