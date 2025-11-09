Fenerbahçe'ye kötü haber! Nelson Semedo, cezalı duruma düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-2 yendi.

Mücadeleye 11'de başlayan Nelson Semedo, 46. dakikada sarı kart gördü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Semedo böylece cezalı duruma düştü ve Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Semedo, bu sezon daha önce Kocaelispor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında sarı kart görmüştü.

ALKIŞ ALDI

31 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının 68. dakikasında yerini Mert Müldür'e bırakırken, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.