FIFA'dan Adana Demirspor'a bir ceza daha

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi.

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a 2 dosyadan 12 puan silme cezası verdi.

12 PUANI DAHA SİLİNDİ

Adana Demirspor'a geçtiğimiz hafta da 12 puan ceza verilmişti.

Adana Demirspor'un eksi 12 puan silme cezası sonrası puanı eksi 57'ye düştü.

Akdeniz ekibi, 1. Lig'de çıktığı 26 maçta hiç galibiyet alamazken, 3 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı.