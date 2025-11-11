Fırat Aydınus: Birçok hakem zan altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Esenler Belediyesi’nin Aynen TV YouTube kanalında yayımlanan programa konuk oldu.

Esenler Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Aydınus, Türk futbolunun gündemindeki hakemlik krizi, bahis skandalı, VAR sistemi ve hakemlere duyulan güven sorunu üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİRÇOK HAKEM ZAN ALTINDA KALDI"

Son dönemde futbol kamuoyunu sarsan bahis skandalına değinen Aydınus, sürecin yeterince şeffaf yürütülmediğini ifade etti.

"Sadece hesap açmakla birçok hakem zan altında kaldı" diyen Aydınus, bazı hakemlerin pandemi döneminde amatör statüde oldukları sırada maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtıklarını ancak bugün bu nedenle haksız şekilde suçlandıklarını belirtti.

"BU DURUM ADALET DUYGUSUNU ZEDELER"

Konunun yalnızca hakemlerle sınırlı tutulmasının futbolun diğer kirli alanlarını perdeleyeceğini vurgulayan Aydınus, "Eğer bu mesele sadece hakemlerle sınırlı kalırsa, futbolun diğer alanlarındaki kirli bölgeler temizlenmemiş olur. Bu durum adalet duygusunu zedeler." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli eski hakem, UEFA’nın da Türkiye’deki bahis olaylarıyla ilgili olarak tüm FIFA kokartlı hakemleri yazılı biçimde uyardığını açıkladı.

"GÜVEN İTHAL ETMEYE ÇALIŞTIK"

Türk hakemliğinde yaşanan genel sorunlara da değinen Aydınus, asıl problemin teknik veya tecrübe eksikliğinden değil, güven eksikliğinden kaynaklandığını vurguladı.

Aydınus, "Biz yabancı hakem ithal etmedik, güven ithal etmeye çalıştık. Asıl mesele, hakemlere duyulan güvensizliktir." dedi.

"FUTBOLUN RUHU KAYBOLUYOR"

Programda ayrıca VAR sistemi üzerine de eleştirilerde bulunan eski hakem, teknolojinin futbolun doğasını değiştirdiğini belirterek, "VAR geldikten sonra hakemler, ‘nasıl olsa VAR var’ diyerek koşmayı, açı almayı bıraktı. Teknoloji ilerliyor ama futbolun ruhu kayboluyor." diye konuştu.