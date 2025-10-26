Gabriel Sara, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı

- Gabriel Sara, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta sezonun ilk golünü attı.
- Sara, Yunus Akgün'ün pasıyla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
- Bu gol, 26 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'deki 10. maçında geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe ile oynadı ve rakibini 3-1 yendi.
Sarı-kırmızılıların 2. golü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara’dan geldi.
Mücadelenin 63. dakikasında Yunus Akgün’ün pasında topla buluşan Sara, ceza yayının sağ tarafından yerden uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve takımını 2-1 öne geçirdi.
BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon Süper Lig’de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 olmak üzere toplam 13 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu ilk golünü kaydetti.
Maça 11’de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.