Gabriel Sara’dan üst üste goller!

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele etti ve rakibini 4-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 60. dakikasında Victor Osimhen’in sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sara düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de forma giydiği son 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı.

"ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Maçın hemen ardından Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Maça odaklandıklarını dile getiren Sara, "Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

"BU FUTBOL, OLABİLİYOR BÖYLE ŞEYLER"

Osimhen ve Icardi'den övgüyle bahseden Sara, "İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY, TRANSFER KONUSUNDA ÇOK İYİ"

Takıma katılan yeni transferler için de konuşan Brezilyalı yıldız, "Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldiler ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz." dedi.