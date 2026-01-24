Abone ol: Google News

Galatasaray, 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan'ın peşinde

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırırken sarı-kırmızılıların, Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan'ı radarına aldığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 09:52
  • Galatasaray, Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istiyor.
  • Ancak Göztepe, oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.
  • Arda Okan bu sezon Göztepe'de 18 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

Galatasaray, Göztepe'de oynayan kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'a talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre Göztepe, 23 yaşındaki futbolcuyu şu aşamada bırakmaya sıcak bakmıyor.

TÜRK STATÜSÜNDE

Alt yaş kategorilerinde Arnavutluk formasını terleten Arda Okan, Arnavutluk'u reddettiği için Türk statüsünde oynuyor.

Genç futbolcu, Göztepe formasıyla bu sezon 18 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

PERFORMANSI

Şubat 2019'da Erokspor'un altyapısından Fenerbahçe'nin transfer ettiği ve sarı-lacivertlilerle farklı yaş kategorilerinde forma giyen Arda Okan Kurtulan, Temmuz 2022'de Adana Demirspor'a satılmıştı.

2025'ten bu yana Göztepe forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

