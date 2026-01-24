Galatasaray, 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan'ın peşinde

- Galatasaray, Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istiyor.
- Ancak Göztepe, oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.
- Arda Okan bu sezon Göztepe'de 18 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.
Galatasaray, Göztepe'de oynayan kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'a talip oldu.
TRT Spor'un haberine göre Göztepe, 23 yaşındaki futbolcuyu şu aşamada bırakmaya sıcak bakmıyor.
TÜRK STATÜSÜNDE
Alt yaş kategorilerinde Arnavutluk formasını terleten Arda Okan, Arnavutluk'u reddettiği için Türk statüsünde oynuyor.
Genç futbolcu, Göztepe formasıyla bu sezon 18 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
PERFORMANSI
Şubat 2019'da Erokspor'un altyapısından Fenerbahçe'nin transfer ettiği ve sarı-lacivertlilerle farklı yaş kategorilerinde forma giyen Arda Okan Kurtulan, Temmuz 2022'de Adana Demirspor'a satılmıştı.
2025'ten bu yana Göztepe forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 maçta 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.