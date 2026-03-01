Galatasaray, Alanyaspor'u 3 golle geçti: Maça Uğurcan Çakır'ın kurtarışı damga vurdu

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken kaleci Uğurcan Çakır'ın Ui-Jo Hwang'ın orta sahadan çektiği şutu kurtardığı an maçın kırılma noktası oldu.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.
Ligin 24. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, konuk ettiği rakibi Alanyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Mücadelenin 45+2. dakikasında Sacha Boey, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 49. dakikada Alanyaspor'dan Steve Mounie, skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 58. dakikasında Galatasaray, Lucas Torreira'nın attığı golle yeniden öne geçti.
Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Victor Osimhen, Galatasaray adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Galatasaray, 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
UĞURCAN'IN KURTARIŞI DAMGA VURDU
Corendon Alanyaspor'da Ui-Jo Hwang'ın orta sahadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır son anda gole engel oldu.
Sağ kanatta kendi yarı alanının son metrelerinde topu alan Güney Koreli orta saha oyuncusu, Uğurcan'ın önde olduğunu görünce orta çizgiyi geçer geçmez meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi.
Geri koşan Uğurcan'ın son anda parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Milli file bekçisi, mutlak bir gole engel olarak takımının geri düşmesini önledi.