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    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampını ziyaret etti. Özbek, sabah antrenmanı öncesi teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.
    • 15.07.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 17:36
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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampını ziyaret etti.

    Başkan Özbek, sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla bir araya geldi.

    Cenk Ergün de takip etti

    Galatasaray'ın Transfer görüşmelerini yürüten Erden Timur ve Cenk Ergün de sabah antrenmanını birlikte takip etti.

    Geçtiğimiz günlerde Cenk Ergün'ün istifa ettiği yönünde haberler çıkmış, Ergün de açıklama yaparak bunu yalanlamıştı.

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #1

    Transfer zirvesi yapılacak

    Dursun Özbek'in Avusturya kampına gitmesiyle Okan Buruk, Cenk Ergün ve Erden Timur'un katılımıyla transfer zirvesi yapılması ve yol haritası çizilmesi bekleniyor.

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #2

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #3

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #4

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #5

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #6

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #7

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #8

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #9

    Galatasaray antrenmanına Dursun Özbek ziyareti #10


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