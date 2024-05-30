Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sözleşmesi biten futbolcular Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de sözleşmesi biten futbolculara kısaca göz atalım...

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu sona erdi.

Nefes kesen şampiyonluk yarışını Galatasaray kazanırken, kutlamaların ardından ligdeki tüm takımlar gelecek sezon için çalışmalara başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer görüşmelerine devam ederken, iç transferde de gelişmeler var.

Galatasaray'da sözleşmesi biten futbolcular

Sarı-kırmızılı takımda Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech, Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Dries Mertens'in sözleşmesi bitti.

Bu isimler arasında Mertens ve Ziyech'in takımda kalacağı düşünülürken diğerleri için ayrılık kapıda...

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten futbolcular

Sarı-lacivertlilerde de sözleşmesi biten isimler var. Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, Joshua King, Michy Batshuayi (opsiyonu var) ve Serdar Dursun'un kontratları sona erdi.

Yeni başkanın belli olmasının ardından bu isimlerin de kaderi belli olacak.

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten futbolcular

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren siyah-beyazlılarda da Joe Worralll, Rachid Ghezzal (opsiyonu kullanılmayacak), Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş (opsiyonu kullanılmayacak) ve Utku Yuvakuran'ın da sözleşmeleri bitti.

Bu isimler arasında Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşme uzatma ihtimalleri bulunurken diğer isimlerin vedası bekleniyor.