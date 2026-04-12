Ederson'un kameraya vurduğu anlar gündem oldu

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Kante, Nene ve Talisca’nın (2) attığı gollerle 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 66’ya yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise kötü gidişatını sürdürerek ligdeki 14’üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanla düşme hattındaki yerini korudu.

CİSİM İSABET ETTİ, YERDE KALDI

Karşılaşmada yaşanan bir olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-lacivertli ekibin ilk golünün ardından Ederson’a tribünden atılan bir cismin isabet ettiği görüldü.

Brezilyalı kaleci darbenin ardından yerde kaldı ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

KAMERAYA VURDU

Yayıncı kuruluş kamerasının Ederson’a yakın çekim yapması, deneyimli kalecinin tepkisini çekti.

Acı içinde yerdeyken kameraya müdahale eden oyuncunun bu anları tribünden çekilen görüntülerle sosyal medyaya yansıdı.

Alnına yapılan müdahalenin ardından bandajlanan Ederson, karşılaşmaya devam etti.