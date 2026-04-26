Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belirlendi

Süper Lig’in 31. haftasında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay da 4. hakem olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Turtay’a AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek.