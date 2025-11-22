Abone ol: Google News

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu oldu

Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 13:10
  • Galatasaray - Gençlerbirliği maçı Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
  • Maçın hakemi Ozan Ergün, yardımcıları Furkan Ürün ve Suat Güz olacak, 4. hakem ise Erdem Mertoğlu.
  • Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bülent Birincioğlu görev yapacak ve Anıl Usta AVAR olarak eşlik edecek.

Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.

Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak.

VAR'DA BİRİNCİOĞLU, AVAR'DA USTA GÖREV ALACAK

Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.

Galatasaray Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

