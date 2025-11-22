Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu oldu

- Galatasaray - Gençlerbirliği maçı Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.
Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.
Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak.
VAR'DA BİRİNCİOĞLU, AVAR'DA USTA GÖREV ALACAK
Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.
Galatasaray Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.