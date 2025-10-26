Galatasaray - Göztepe maçının VAR’ı Özgür Yankaya oldu

- Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 17.00’de Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek.
Bu önemli karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
YANKAYA, VAR'DA GÖREV ALACAK
Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak.
Galatasaray - Göztepe müsabakasında VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak.