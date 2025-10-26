Galatasaray - Göztepe maçının VAR’ı Özgür Yankaya oldu

Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 12:23
  • Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
  • Maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak, yardımcıları ise Mehmet Kısal ve Candaş Elbil olacak.
  • Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı, AVAR hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Yılmaz olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 17.00’de Galatasaray, Göztepe'yi konuk edecek.

Bu önemli karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

YANKAYA, VAR'DA GÖREV ALACAK

Çakır’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi de İlker Yasin Avcı olacak.

Galatasaray - Göztepe müsabakasında VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Yılmaz görev yapacak.

