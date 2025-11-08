Abone ol: Google News

Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Kocaelispor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 20:05
  • Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü.
  • Takım, yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

GALATASARAY, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA

Galatasaray Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 17.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.

