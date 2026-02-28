Galatasaray, ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde sahasındaki maçlarda yenilmezliğini sürdürdü.

SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

BU SEZON 13 MAÇTA 10 GALİBİYET

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10’unu kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.