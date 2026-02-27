UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvada son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
FİNAL İSTANBUL'DA
UEFA Avrupa Ligi'nde final, bu yıl İstanbul'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle...
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
