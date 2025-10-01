Abone ol: Google News

Galatasaray-Liverpool maçının biletleri yok sattı

Türk futbol tarihinin bilet fiyatları açısından en pahalı maçında tribünler tamamen doldu.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 11:34
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşma, yalnızca sahada değil, tribünlerde de tarihe geçti.

Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, tarihi günlerinden birini yaşadı.

51 BİN KİŞİ İZLEDİ 

51 bin 160 taraftar, Liverpool maçında tribünleri doldurdu. Maç öncesi stat çevresinde trafik kilitlendi.

Aslantepe içindeki GS Store mağazası, ek kasalar açarak taraftarın taleplerini karşılamaya çalıştı.

50 BİN TL'LİK BİLETLER YOK SATTI 

Sarı-kırmızılı kulübün 50 bin TL'ye satışa sunduğu en pahalı koltuklar bile tamamen tükendi.

Son ana kadar bilet arayanlar ise hedefine ulaşamadı.

