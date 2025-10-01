Galatasaray-Liverpool maçının biletleri yok sattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşma, yalnızca sahada değil, tribünlerde de tarihe geçti.

Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, tarihi günlerinden birini yaşadı.

51 BİN KİŞİ İZLEDİ

51 bin 160 taraftar, Liverpool maçında tribünleri doldurdu. Maç öncesi stat çevresinde trafik kilitlendi.

Aslantepe içindeki GS Store mağazası, ek kasalar açarak taraftarın taleplerini karşılamaya çalıştı.

50 BİN TL'LİK BİLETLER YOK SATTI

Sarı-kırmızılı kulübün 50 bin TL'ye satışa sunduğu en pahalı koltuklar bile tamamen tükendi.

Son ana kadar bilet arayanlar ise hedefine ulaşamadı.