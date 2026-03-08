Galatasaray, Liverpool maçının hazırlıklarına başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı Devler Ligi maçına hazırlanıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda evinde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
