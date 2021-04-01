Galatasaray savunmaya Alpaslan Öztürk'ü istiyor

Marcao ve Luyindama'nın, iyi bir teklif gelmesi halinde satışına onay veren Fatih Terim, Kaan Ayhan ile birlikte Alpaslan Öztürk'ü de kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray'ın savunma hattında bir değişim operasyonu daha yolda. Teknik patron Fatih Terim, zaman zaman menacerler tarafından transfer teklifleri alan Marcao ve Luyindama'nın satışına şartlı onay verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, listesindeki isimlerin alınması halinde, bu oyuncuların gönderilmesinin yolunu açtı.

LUYİNDAMA İLE YOLLARIN AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Özellikle Luyindama ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bununla birlikte, yönetimde iki futbolcunun sözleşmelerini iyileştirme çalışması sürüyor.

Hem Marcao'nun hem de Luyindama'nın yıllık 1.5 milyon euroya imza atması bekleniyor. Luyindama'nın kontratında serbest kalma maddesi de yer alacak ve yaz döneminde 10-15 milyon euro civarında bir bedelle satışın gerçekleşme ihtimali söz konusu.

TERİM'İN İSTEĞİ ALPASLAN ÖZTÜRK

Fanatik'in haberine göre, Terim'in şart koştuğu isimler de son gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında gündeme geldi.

2. Başkan Abdurrahim Albayrak, bu operasyonla bizzat ilgileniyor ve Başkan Mustafa Cengiz'e bilgi veriyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın yanı sıra Terim'in talep ettiği bir diğer savunmacı Alpaslan Öztürk oldu.

Fatih hoca, milli takım kadrosuna davet edilen 27 yaşındaki futbolcuyu hem stoper hem de sağ bek olarak düşünüyor. Olası bir Kaan Ayhan transferi ve Donk'la da yeni kontrat imzalanması durumunda, Fatih Hoca'nın gündemindeki operasyonun önemli bir kısmı tamamlanmış olacak.

ALBAYRAK BİZZAT BİTİRECEK

Terim'in özellikle işaret ettiği Alpaslan'ın, kulübü Göztepe ile sözleşmesi bitiyor. Savunmanın her bölgesinde, hatta ön liberoda bile oynayan milli futbolcu, bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atabilecek.

Albayrak'ın, oyuncunun menajeriyle temasa geçerek kısa sürede transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.