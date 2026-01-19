Galatasaray, sezonunun ilk 6 aylık bölümünde kar etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

NET KAR 1.4 MİLYAR TL

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada brüt karın 1.6 Milyar TL, net karın ise 1.4 Milyar TL olduğu aktarıldı.