Abone ol: Google News

Galatasaray, sezonunun ilk 6 aylık bölümünde kar etti

Galatasaray Kulübü’nden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde 1.4 Milyar TL kar edildiği belirtildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 22:52
Galatasaray, sezonunun ilk 6 aylık bölümünde kar etti
  • Galatasaray, 2025-26 sezonunun ilk 6 ayında 1.4 Milyar TL net kar elde etti.
  • Gelirler, bir önceki sezona göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL'ye ulaştı.
  • Brüt kar 1.6 Milyar TL olarak açıklandı.

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

NET KAR 1.4 MİLYAR TL

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada brüt karın 1.6 Milyar TL, net karın ise 1.4 Milyar TL olduğu aktarıldı.

Eshspor Haberleri