Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç sonra kazandı

- Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yenerek 2 maç sonra deplasmanda galip geldi.
- İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı farklı kazandı.
- Galatasaray, böylece deplasmandaki kötü gidişatına son verdi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray bu sonuçla ligde deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi.
SON DIŞ SAHA GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI
Ligde dış sahada Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılılar, daha sonra Kocaelispor’a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı.