Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç sonra kazandı

Antalyaspor karşılaşmasından galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç sonra kazandı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 22:08
  • Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yenerek 2 maç sonra deplasmanda galip geldi.
  • İlk yarıyı 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı farklı kazandı.
  • Galatasaray, böylece deplasmandaki kötü gidişatına son verdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 2-0 önde tamamladığı mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde deplasmandaki kötü serisini sona erdirdi.

SON DIŞ SAHA GALİBİYETİ BAŞAKŞEHİR'E KARŞI

Ligde dış sahada Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılılar, daha sonra Kocaelispor’a mağlup olurken, Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı.

