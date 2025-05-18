Haberler



Futbol



Galatasaray tribünlerinden Jose Mourinho'ya gönderme

Galatasaray tribünlerinden Jose Mourinho'ya gönderme Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili bir pankart asıldı. Portekizli çalıştırıcıya gönderme yapılan pankartta, "Dünyanın en pahalı ınfluencerı (sosyal medya fenomeni)" yazdığı görüldü.