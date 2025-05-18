Galatasaray tribünlerinden Jose Mourinho'ya gönderme

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona yaklaşıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında konuk edeceği Kayserispor'dan 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.
Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar RAMS Park'ı doldururken stada dikkat çeken bir pankart asıldı.
"DÜNYANIN EN PAHALI INFLUENCERI"
Asılan pankartta Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho'ya göndermede bulunuldu.
Mourinho'ya yönelik pankartta, "Dünyanın en pahalı ınfluencerı (sosyal medya fenomeni)" yazıldığı görüldü.
İşte o pankart...
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