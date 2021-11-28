Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Peki Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe derbisinde aldığı yarayı Avrupa zaferiyle iyileştiren Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

2 maçtır kazanamayan sarı kırmızılı takım, Malatya deplasmanıyla yeni bir galibiyet serisi oluşturmayı hedefliyor. 3 maçını kaybederek ateş hattına gerileyen Malatyaspor ise kötü gidişata evinde son vermeye çalışacak.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçı tribünde izleyecek.

Bu noktada futbolseverler, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı, 28 Kasım 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabaka, Yeni Malatya Stadı'nda yapılacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maç kala zorlu gruptan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Galatasaray, ligde çıktığı 13 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

21 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 8. sırada girdi. Ligde son 3 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 4 galibiyet, 9 yenilgiyle 12 puan elde etti ve 17. sırada yer buldu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem