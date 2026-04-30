Victor Osimhen'in Galatasaray karnesi: 72 gollük katkı...

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, performansıyla takımı sırtlayan isimlerin hiç kuşku yok ki başında geliyor...

Öyle ki dünyaca ünlü yıldız, oynadığı maçlarda gösterdiği performans ve sarı-kırmızılıları ateşlemesiyle taraftarların sevgilisi haline geldi.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 72 maça çıkan 27 yaşındaki golcü, söz konusu karşılaşmalarda 57 gol atarken 15 de asiste imza attı.

GELDİĞİNDEN BERİ 71 MAÇTA 72 GOLLÜK KATKI VERDİ!

Maç başına 1 gollük ortalama yakalayan tecrübeli futbolcu, çıktığı 25 Avrupa kupası maçında 17 kez rakip ağları havalandırırken forma giydiği 13 derbide de 7 kez fileleri sarsmayı başardı.

GEÇEN SEZON BÜYÜK PAYI VARDI

Geçtiğimiz sezonki müthiş performansıyla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nijeryalı futbolcu, bu sezon da ortaya koyduğu performansla Cimbom'un zirve yarışında yakaladığı büyük avantajda önemli rol oynadı.

DERBİLERE DAMGA VURDU

Sakatlığı tam olarak geçmemesine rağmen Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Okan Buruk'la konuşarak forma giyen Nijeryalı yıldız, derbide attığı golün yanı sıra performansıyla da taraftarların beğenisini kazandı.

BU SEZON 31 MAÇTA 27 GOL...

Osimhen, bu sezon çıktığı 31 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek 27 gole katkıda bulunmayı başardı.