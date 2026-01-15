Abone ol: Google News

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 20:41
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
  • Galatasaray, Süper Lig 18. hafta Gaziantep FK maçı için hazırlıklara başladı.
  • Antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapıldı.
  • Çalışmalar iki grup pas ve çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, Süper Lig’in 18’inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

