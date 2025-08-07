Abone ol: Google News

Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 18:42
Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, GAZİANTEP DEPLASMANINDA

Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

Eshspor Haberleri