Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, GAZİANTEP DEPLASMANINDA
Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.