Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı gerçekleşecek

Galatasaray Kulübü'nde ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
SUNUM YAPILACAK
Toplantıda Galatasaray Sportif AŞ'nin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemine ilişkin 6 aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal raporuyla ilgili sunum yapılacak.