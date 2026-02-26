Galatasaray'da Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk maçtaki 5 gollü galibiyetin avantajıyla tur atladı.

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla Juventus'un farkı açmasına engel oldu.

YAPTIĞI KURTARIŞLARLA MAÇA DAMGA VURDU

Uğurcan, 22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Tecrübeli kaleci, 30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu, son çelmeyi başardı.

9 KURTARIŞ YAPTI: KRİTİK ANLARDA SAHNEYE ÇIKTI

Milli file bekçisi, 66. dakikada Conceiçao'nun sağ çaprazdan vuruşunda golü yakın direğin dibinden önledi.

110. dakikada da sağ kanattan ceza sahasına giren Zhegrova'nın dar açıdan vuruşunu çelen Uğurcan, maçın 4-1'e gelmesine engel oldu.

Kalesinde 3 gol görmesine rağmen özellikle kritik anlarda yaptığı hamlelerle turun mimarlarından biri olan Çakır, performansıyla beğeni topladı.

Sezon başında sarı-kırmızılılara dev bir bonservis bedeliyle transfer olan Uğurcan Çakır, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamladı.