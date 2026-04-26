Galatasaray'dan 200. maçına çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılarda 200. maçına çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a plaket ve forma takdim etti.

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın evinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz için tören düzenlendi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saha kenarında yapılan organizasyonda, ligin 29. haftasında RAMS Park'ta oynanan Kocaelispor müsabakasıyla sarı-kırmızılılarda 200. resmi maçına çıkan Barış Alper'e plaket takdim etti.

FORMA VERİLDİ

Başkan Özbek ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya, üzerinde 200 yazılı forma hediye etti.

