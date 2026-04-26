Galatasaray'dan devre arası paylaşımı: Sonunda yine iyiler kazanacak!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan dev derbide ev sahibi takım Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLENTİSİ

Leroy Sane, bu dakikada Dorgeles Nene'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Galatasaraylı oyuncular, hakem Yasin Kol'a itirazda bulundu.

Hakem Kol, oyunun sürmesini istedi.

Hakem Yasin Kol, VAR kontrolünün ardından oyunun devam etmesini istedi.

BROWN, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de itirazlarının ardından Archie Brown ve Ederson, sarı kart gördü.

Brown, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabı, yaşanan pozisyonun ardından "Sané'nin rakip ceza sahasında düşürülmesinin ardından karar devam." ifadelerini kullandı.

BİR PENALTI DAHA BEKLEDİLER

Galatasaray, 39. dakikada bir penaltı daha bekledi.

Victor Osimhen, ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Osimhen, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.

Galatasaray'da teknik heyet de devam kararına itirazda bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

GALATASARAY'DAN BİR TEPKİ DAHA

Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, "Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SONUNDA YİNE İYİLER KAZANACAK!"

Galatasaray Kulübü ayrıca şu açıklamayı yaptı:

Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!